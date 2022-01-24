Павлодарский район, Омская область, 24 января, 2022, 04:10 — ИА Регнум. В Омской области задержали двух подростков по подозрению в убийстве семьи в селе Юрьевка Павлоградского района. Об этом сообщили местные и федеральные массмедиа.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По имеющейся информации, одна из задержанных — девочка, являющаяся дочерью убитой женщины. Также задержан её 17-летний парень.

Девочка якобы рассказала юноше о том, что отчим к ней приставал. Последний решил отомстить. Также были убиты мать девочки и десятилетний ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СКР, 22 января в Омской области в селе Юрьевка было совершено жестокое убийство супругов и их десятилетней дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, утром 22 января в одном из домов обнаружили тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их дочери с ножевыми ранениями. Двое детей — старшая девочка и её шестилетний брат — убежали к соседям.

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов центрального аппарата. Руководству СУ СКР по региону поручено оперативно доложить о результатах работы.