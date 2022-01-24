Вашингтон, 24 января, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Посольство США в Киеве продолжит работу в штатном режиме, несмотря на предстоящий отъезд части дипломатов и членов их семей. Об этом заявил журналистам 23 января представитель госдепа США в ходе специального брифинга.

Посольство США в Киеве

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Как пояснил представитель Госдепа США, американские власти продолжают подтверждать приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Посольство США в Киеве продолжит работу, чтобы поддержать Украину в важный для неё критический момент.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США распорядился начать отъезд части сотрудников посольства США в Киеве и членов их семей, «ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России».