Южно-Сахалинск, 24 января, 2022, 04:03 — ИА Регнум. На Сахалине при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Охе погиб 50-летний мужчина, проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Dave Hogg Пожар

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Сообщение о возгорании поступило 23 января в 19:56 по местному времени. Пожарные прибыли на место уже через 3 минуты. Горела квартира на четвертом этаже. Огнём были охвачены постельные принадлежности, вещи и диван. Как уточнили к областном управлении МЧС, пожар был полностью ликвидирован в 20:50.

В квартире обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти.

«Проводится проверка, устанавливаются причины возникновения возгорания и смерти человека, назначен ряд судебных исследований», — пояснили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке ночью 23 января загорелся двухэтажный склад автозапчастей и строительных материалов на улице Военное шоссе. Через восемь минут после сообщения о возгорании пожарные были на мест.