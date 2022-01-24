Уагадугу, , 03:43 — REGNUM Выстрелы слышны возле резиденции президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе в столице страны, городе Уагадугу. Об этом 23 января сообщает агентство Associated Press.

Буркина Фасо TUBS

Кроме стрельбы в районе резиденции президента Буркина-Фасо, очевидцы рассказали о пролетавших над городов вертолётах. При этом точно неизвестно, где находится глава государства.

Уточняется, что начиная с 23 января на всей территории Буркина-Фасо действует комендантский час. Кроме того, министерство образования распорядилось об отмене занятий в школах 24 и 25 января в связи с небезопасной обстановкой в стране. Утром государственное телевидение сообщило о стрельбе из огнестрельного оружия в ряде казарм в Уагадугу и на базе ВВС.

Напомним, 11 января власти Буркина-Фасо объявили о задержании группы военных, подозреваемых в подготовке захвата власти в стране. Утверждалось, что группу возглавляли молодые офицеры. Было начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в военном лагере Сангуле-Ламизана в Буркина-Фасо.

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