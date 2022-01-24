Тернейский район, Приморский край, , 03:53 — REGNUM На 112 км автодороги «Терней — Малая Кема» вечером 22 января водитель сбил девушку и попытался скрыть следы ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Авария Tysto

Читайте также:В Москве водитель иномарки сбил трех человек

В ходе расследования установлено, что 16-летний подросток ехал за рулём автомобиля Toyota Corona Premio со стороны села Малая Кема в посёлок Терней, и совершил наезд на 21-летнюю девушку, которая шла с работы. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте.

Предварительно известно, что в автомобиле были двое взрослых пассажиров. После ДТП тело погибшей погрузили в машину и вывезли в лес за пределы населённого пункта.

Автомобиль со следами ДТП обнаружен по месту жительства 38-летнего тернейца.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, при столкновении двух автомобилей в Москве погиб один человек, еще двое пострадали.