Тернейский район, Приморский край, 24 января 2022, 03:53 — REGNUM На 112 км автодороги «Терней — Малая Кема» вечером 22 января водитель сбил девушку и попытался скрыть следы ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.
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В ходе расследования установлено, что 16-летний подросток ехал за рулём автомобиля Toyota Corona Premio со стороны села Малая Кема в посёлок Терней, и совершил наезд на 21-летнюю девушку, которая шла с работы. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте.
Предварительно известно, что в автомобиле были двое взрослых пассажиров. После ДТП тело погибшей погрузили в машину и вывезли в лес за пределы населённого пункта.
Автомобиль со следами ДТП обнаружен по месту жительства 38-летнего тернейца.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, при столкновении двух автомобилей в Москве погиб один человек, еще двое пострадали.