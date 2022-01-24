Пенза, 24 января, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области 21 января 2022 года подписало контракт на более чем 354 млн рублей на строительство здания для общеобразовательной организации в с. Чемодановка. Работы должны завершить до 15 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

Объект возводится на улице Фабричная в селе Чемодановка. В финансировании задействованы средства федерального бюджета и бюджета Пензенской области по программе «Развитие образования в Пензенской области». Областной бюджет выделить более 205,83 млн рублей, а федеральный — свыше 148,2 млн рублей. В целом контракт заключен на сумму — 354 116 217,8 рубля.

Исполнителем выступает ООО «Пенза-Стройком», учрежденное в феврале 2014 года. Владелец и директор — Дмитрий Милов. 100% доли ему принадлежит в фирме с 2020 года. Он же является руководителем компании «Стройсити» (85% доли принадлежит московскому ООО «Проект М»), у которой был контракт на строительство школы в Пензе.

Напомним, в конце августа 2021 года врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки по району уточнил, что в Чемодановке строят школу на 375 мест. Он добавил, что из-за удорожания объекта, связанного с ростом цен на стройматериалы, нужно снова объявлять торги и проводить экспертизу.