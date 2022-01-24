Севастополь, , 03:16 — REGNUM В Севастополе за январь 2022 года уже второй жилищно-строительный кооператив получает банкротный иск. Претензии к ЖСК «Романсеро», работающему на рынке с 2007 год, арбитраж региона пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от Ирины Демченко поступил в суд 17 января 2022 года. В качестве обоснования заявлен долг в размере 12,835 млн рублей. Прочие детали пока не известны.

Из материалов другого дела от 2019 года известно, что с декабря 2008 года ЖСК арендовал участок земли общей площадью 0,7140 га, расположенный на улице Горпищенко, 104-В. Соответствующий договор был подписан с Севастопольским городским советом, а сам надел предназначался для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями. В 2014 году договор был продлён.

В едином госреестре юрлиц ЖСК зарегистрирован в октябре 2007 года. Председатель правления — Вячеслав Шуляк. В единой информсистеме жилищного строительства, данный ЖСК числится застройщиком двух домов на улице Горпищенко, 104 со сроком сдачи — первый и третий квартал 2022 года. Один дом рассчитан на 76 квартир, а второй — на 80.

Напомним, ранее банкротные претензии были поданы к ЖСК «Корабел», зарегистрированному в 2015 году.