Владивосток, , 03:07 — REGNUM В Приморье в 2021 году Фонд капитального ремонта отремонтировал 477 домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Капремонт Government-nnov.ru

Читайте также: В текущем году в Петербурге капитально отремонтируют две тысячи домов

Отмечается, что на нескольких домах работы ещё продолжаются.

«В план капремонта на 2022 год включены 436 многоквартирных домов. Уже готовы 84 комплекта проектно-сметной документации, остальные — разрабатываются. Это позволит в феврале начать отбор подрядчиков и сами работы», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт в 2022 году проведут в 1999 многоквартирных домах Санкт-Петербурга.