Махачкала, 24 января, 2022, 03:01 — ИА Регнум. В арбитраж Дагестана поступило банкротное заявление, ответчиком по которому проходит завод, производящий насосную продукцию с 1932 года. Претензии к АО «Завод им. Гаджиева» судом пока не приняты к производству и дата первого заседания не определена, передаёт ИА REGNUM.

Карточка дела

Иск от ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» был подан 21 января 2022 года. Одновременно в суд поступило ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины. В качестве обоснования иска выступает долг в размере 1 148 045,45 рубля.

В апреле 2021 года ПАО выиграло один из финансовых споров с АО, взыскав с последнего «1 148 045,45 рубля основного долга, 384 697,98 рубля пени, а также пени в размере 1/130 действующей в момент платежа ключевой ставки Банка России от не выплаченной в срок суммы долга за каждый день просрочки начиная с 31.03.2021 года по день фактической оплаты долга».

В едином госреестре завод зарегистрирован в ноябре 1996 года с основным видом деятельности — производство насосов и компрессоров. Руководит предприятием Абдулвагаб Папалашов, который в 90-х годах был народным депутатом ДАССР. На 31 декабря 2021 года ему принадлежат 2,1% акций.

На конец декабря 2021 года среди акционеров предприятия числятся члены правления и совета директоров с небольшими долями владения.

На сайте завода уточняется, что он также производит продукцию для судов неограниченного района плавания всех классов и назначений.