Владивосток, 24 января, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Во Владивостоке ночью 23 января загорелся двухэтажный склад автозапчастей и строительных материалов на улице Военное шоссе. Через восемь минут после сообщения о возгорании пожарные были на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

Пресс-служба МЧС РФ Приморского края Во Владивостоке сгорел крупный склад

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Пожар начался с кровли здания. Огонь полностью уничтожил склад общей площадью 480 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара, виновные и ущерб устанавливаются.

Всего в тушении пожара было задействовано десять единиц пожарной техники и 43 пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге временно закрывали станцию метро «Старая деревня» из-за сильного пожара в административной части здания, расположенной над вестибюлем.