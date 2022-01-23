Вашингтон, 24 января, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Добровольный отъезд части сотрудников американского посольства на Украине, а также членов семей дипломатов распорядился начать Госдепартамент США. Соответствующее заявление 23 января опубликовано пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

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«Двадцать третьего января 2022 года Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России», — сказано в заявлении Госдепартамента США.

Уточняется, что находящимся на Украине американским гражданам рекомендовано выехать из страны уже сейчас, используя коммерческие рейсы либо частные транспортные средства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Государственный департамент США запланировал с 24 января начать эвакуацию семей американских дипломатов.