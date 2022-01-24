Владивосток, , 02:45 — REGNUM Несколько школ Владивостока утром, 24 января, получили сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Самодельное взрывное устройство (сс) Alexandre Dulaunoy

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По сообщениям региональных соцсетей и телеграм-каналов, дети практически с начала первых уроков стали звонить родителям с просьбой забрать их из школы.

Учителя выводили ребят из зданий, старшеклассников отправляли домой.

Силовики приступили к обследованию школ. Сообщается о «минировании» более 20 образовательных учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 24 января сообщения о заложенных взрывных устройствах вновь поступили в образовательные учреждения Корсакова.