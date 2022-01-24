Южно-Сахалинск, , 02:43 — REGNUM На Сахалине в Шахтерске 23 января чуть не повторилась забайкальская трагедия — бездомная собака напала на 4-летнюю девочку, написал телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Собака в приюте Ольга Кардашова © ИА REGNUM

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Собака напала на ребёнка, когда она вместе с другими детьми играла во дворе дома. Пёс начал драть девочку за шапку, а потом и за лицо. Другим детям удалось прогнать собаку. Всю в крови девочку привели домой.

Сообщается, что местные жители неоднократно жаловались в администрацию на стаю псов.

«Местные говорят, что стаи оккупировали населённый пункт, а администрация витает в облаках», — написали в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости решать вопрос о нападении бездомных собак на людей цивилизованно заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.