Южно-Сахалинск, 24 января, 2022, 02:43 — ИА Регнум. На Сахалине в Шахтерске 23 января чуть не повторилась забайкальская трагедия — бездомная собака напала на четырехлетнюю девочку, написал телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака в приюте

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Собака напала на ребёнка, когда девочка вместе с другими детьми играла во дворе дома. Пёс начал драть девочку за шапку, а потом и за лицо. Другим детям удалось прогнать собаку. Всю в крови девочку привели домой.

Сообщается, что местные жители неоднократно жаловались в администрацию на стаю псов.

«Местные говорят, что стаи оккупировали населённый пункт, а администрация витает в облаках», — написали в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости решать вопрос о нападении бездомных собак на людей цивилизованно заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.