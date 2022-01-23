Южно-Сахалинск, 24 января, 2022, 02:35 — ИА Регнум. На Сахалине утром 24 января сообщения о заложенных взрывных устройствах вновь поступили в образовательные учреждения Корсакова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Rafael Mizrahi Бомба

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Поступила информация о возможном минировании школы № 1, 2, 3, 4, 6, а также детских садов № 3 «Ромашка» и №7 «Солнышко».

Детей и персонал эвакуировали из зданий образовательных учреждений. На местах работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине утром 20 января из здания администрации Южно-Сахалинска эвакуировали всех сотрудников, так как поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.