Мадрид, 24 января, 2022, 02:19 — ИА Регнум. 23 января 35-летний испанский центральный защитник Серхио Рамос в матче «Пари Сен-Жермен» — «Реймс» (4:0) забил свой первый мяч за парижский клуб. Помимо Рамоса, забитыми мячами в ворота «Реймса» также отметились Марко Верратти и Данилу Перейра.

(сс) Кирилл Венедиктов / soccer.ru Серхио Рамос

В текущем сезоне Рамос принял участие лишь в пяти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил одну красную карточку.

Серхио Рамос перешел в «ПСЖ» 8 июля 2021 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента. Текущее соглашение Рамоса с клубом Лиги 1 рассчитано до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость испанского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.