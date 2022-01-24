Штат Калифорния, США, , 02:18 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли, ещё один пострадал в результате стрельбы на домашней вечеринке в американском штате Калифорния. Об этом 23 января сообщает местный филиал телеканала CBS.

Стрельба Alexas_Fotos

Инцидент произошёл в городе Инглвуд, расположенном в 20 километрах на юго-восток от Лос-Анджелеса, около 01:30 (12:30 мск). По предварительным данным, стреляли несколько человек. В результате стрельбы погибли четыре человека, ещё один человек был госпитализирован в критическом состоянии.

Мэр города Джеймс Баттс уточнил, что на вечеринку пришли неизвестные с огнестрельным оружием, включая винтовку и пистолет, и открыли стрельбу по присутствующим. Глава города назвал злоумышленников «социопатами, которых необходимо изолировать от общества» и завил, что преступники будет найдены и предстанут перед судом.

Мотивов нападавших установить не удалось. Получивший ранения мужчина признался, что раньше был членом организованной уличной банды в другом городе и сейчас полиция проверяет связь стрельбы с этим фактом.

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