Барселона, Испания, 24 января, 2022, 02:12 — ИА Регнум. 23 января в Витории-Гастейс на стадионе «Мендисорроса» «Алавес» в матче 22-го тура испанской Примеры 2021/22 потерпел поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 0:1.

«Барселона»

Единственный мяч на 87-й минуте встречи забил нидерландский полузащитник «сине-гранатовых» Френки де Йонг после передачи Феррана Торреса. В текущем сезоне на счету де Йонга 4 (2+2) очка по системе гол+пас в 26-ти матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Составы команд:

«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Агиррегабирия, Лежен, Карбальо, Пинья (Мойя, 88'), Риоха (Мендес, 90'), Эскаланте, Понс (де ла Фуэнте, 72'), Хасон, Хоселу.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, Педри (Лангле, 90'), де Йонг, Торрес, Эззалзули (Гонсалес, 71'), Де Йонг (Ютлга, 84').

«Барселона», одержав девятую победу и набрав 35 очков, поднялась на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» с семнадцатью очками остался на предпоследней девятнадцатой позиции в зоне вылета.