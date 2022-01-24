Нижний Новгород, , 01:59 — REGNUM 31-летний нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников покинул расположение сборной России по хоккею из-за положительного ПЦР-теста. Об этом 23 января сообщил Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

Сборная России по хоккею с шайбой Chase N

В текущем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) 2021/22 Сергей Плотников принял участие в 43-х турах, в которых отметился шестнадцатью заброшенными шайбами и одиннадцатью результативными передачами.

Олимпийские игры 2022 года по хоккею пройдут в период с 9 по 20 февраля. На групповом этапе сборной России предстоит встретиться со сборными Чехии, Швейцарии и Дании. В первом матче, который состоится 9 февраля, сборная России сыграет со сборной Швейцарии.