Турин, Италия, 24 января, 2022, 01:54 — ИА Регнум. 23 января организационный комитет музыкального конкурса «Евровидение», который в 2022 году пройдет в Турине (Италия), официально представили логотип и слоган. Информация об этом была опубликована на официальной странице конкурса в Instagram.

Евровидение

Новый слоган конкурса звучит следующим образом: «The Sound of Beauty», что переводится как «Звук красоты».

На «Евровидении-2022» примет участие 41 страна, так как Армения и Черногория вернулись к участию в конкурсе. Конкурс пройдет в период с 10 по 14 мая 2022 года.

Действующим победителем «Евровидения» является итальянская рок-группа Maneskin, набравшая 524 балла и победившая в финале с песней «Zitti e Buoni».