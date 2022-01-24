Анкара, , 01:45 — REGNUM Водитель и двое пассажиров погибли, ещё 18 человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции. Об этом 23 января сообщил телеканал NTV.

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Авария произошла по дороге из Кыркларели Визе в Денизли. Водитель автобуса сбился с пути, так как привычная дорога в районе туннеля Чамлык была размыта из-за сильного дождя. По данным телеканала, причиной аварии стал гололёд, водитель не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет.

В результате аварии погиб водитель и два пассажира, ещё 18 пассажиров получили травмы. На место происшествия было направлено большое количество сотрудников экстренных служб и медиков. Пассажиров удалось оперативно освободить из автобуса. Информация по числу госпитализированных пострадавшим уточняется.

Отмечается, что один из погибших был учителем средней школы, который ехал к своей семье. Автобус принадлежит компании-перевозчику Памуккале.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Эрзурум.

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