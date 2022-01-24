Ханты-Мансийск, , 01:22 — REGNUM Депутаты думы ХМАО одобрили проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом сообщается в постановлении регионального парламента, направленном в Совет Федерации и Государственную думу РФ.

Заседание думы ХМАО Dumahmao.ru

При реализации положений готовящегося законопроекта в Российской Федерации будут действовать всего два вида муниципальной власти: городской округ и муниципальный округ за исключением городов федерального значения в виду их размера. Поселковые и сельские советы будут упразднены.

Кроме того, согласно законопроекту, одним из оснований для удаления главы города или района в отставку станет систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены указами президента России. С соответствующей инициативой губернатор вправе обратиться в представительный орган муниципального образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее проект данного закона с некоторыми замечаниями поддержали депутаты Тюменской области.

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