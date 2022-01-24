Брюссель, , 00:55 — REGNUM Около 70 участников акции протеста против санитарных ограничений были задержаны за различные правонарушения в столице Бельгии городе Брюсселе. Об этом 23 января сообщила бельгийская телерадиокомпания RTBF.

Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

В протестной акции против санитарных ограничений в Брюсселе вышли около 50 тыс. человек. При этом сами организаторы акции считают эту цифру заниженной, но точное число участников акции протеста назвать не смогли. В ходе акции произошли стычки демонстрантов с полицией, а Европейская внешнеполитическая служба Евросоюза сообщила, что от рук протестующих пострадали ряд её помещений и фасад офисного здания, где располагается ведомство.

Правоохранители использовали против протестующих водомёты и слезоточивый газ. Около 60 человек были задержаны в административном порядке, ещё десять человек были задержаны в судебном порядке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе акции протеста против санитарных ограничений в Брюсселе пострадали 12 демонстрантов и трое полицейских. Все пострадавшие были госпитализированы.

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