Москва, 24 января 2022, 09:20 — REGNUM За три года с момента запуска мобильного приложения mos.ru «Моя Москва» жители столицы воспользовались доступными в нем услугами и сервисами свыше 23 млн раз. Об этом 24 января сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По её словам, за два предыдущих года востребованность приложения выросла более чем в пять раз. Что касается наиболее популярных сервисов, то в 2021 году пользователи приложения «Моя Москва» чаще всего просматривали информацию об успеваемости ребенка и его домашних заданиях, проверяли итоговые оценки и пополняли карту «Москвенок», чтобы ребенок мог купить еду в школьной столовой или буфете.

«Многим удобно решать повседневные задачи и получать услуги с помощью именно мобильных устройств. Мы видим, что с каждым годом растет популярность приложения «Моя Москва». Если в первый год работы его услугами и сервисами воспользовались 2,3 млн раз, то по итогам 2021 года этот показатель достиг 13,3 млн», — сказала Сергунина.

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