Вашингтон, , 00:37 — REGNUM Как рассказали ученые Стэнфордского университета, ушная боль может быть одним из признаков заражения коронавирусным штаммом «омикрон». Статья об этом была опубликована издание The Sun.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

Ученые провели исследования, которые подтвердили, что нарастающие приятные ощущения в ушах могут сопровождать болезнь. При этом отмечается, что в редких случаях заражение «омикроном» может вызывать снижение слуха.

Помимо ушной боли, наиболее часто ощущаемыми симптомами являются насморк, головная боль, усталость, измененный запах и пропущенные приемы пищи.

Ранее сообщалось, что штамм «омикрон» стал самым распространенным видом коронавируса в Чехии. У около 80% новых зараженных подтвердилось заражение именно омикрон-штаммом.