Вашингтон, 24 января, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Как рассказали ученые Стэнфордского университета, ушная боль может быть одним из признаков заражения коронавирусным штаммом «Омикрон». Статья об этом была опубликована изданием The Sun.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Ученые провели исследования, которые подтвердили, что нарастающие неприятные ощущения в ушах могут сопровождать болезнь. При этом отмечается, что в редких случаях заражение «Омикроном» может вызывать снижение слуха.

Помимо ушной боли, наиболее часто ощущаемыми симптомами являются насморк, головная боль, усталость, измененный запах и пропущенные приемы пищи.

Ранее сообщалось, что штамм «Омикрон» стал самым распространенным видом коронавируса в Чехии. У около 80% новых зараженных подтвердилось заражение именно «Омикроном».