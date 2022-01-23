Варшава, 24 января, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Туристка из Нидерландов была оштрафована властями Польши за нацистское приветствие на территории бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом 23 января сообщает пресс-служба полиции Малопольского воеводства.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Вход в Освенцим

Женщина 29 лет позировала у ворот бывшего концлагеря для фотографии, показывая нацистское приветствие. Фотосъёмку вёл супруг туристки. Во второй половине того же дня пара была задержана полицией.

Прокуратура после сбора доказательств и опроса супруга женщины в качестве свидетеля приняла решение о назначении штрафа. Было принято во внимание, что нарушительница признала вину и раскаялась. Как пояснила туристка, её выходка была «глупой шуткой».

По польским законам демонстрация нацистского приветствия попадает под действие закона о публичной пропаганде фашизма. за такое правонарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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