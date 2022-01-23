Элиста, 24 января, 2022, 00:21 — ИА Регнум. В Калмыкии 24 января прогнозируют снег с дождем и порывистый ветер. Это следует из опубликованного на сайте республиканского управления МЧС России прогноза погоды.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

По данным Калмыцкого гидрометцентра, в отдельных районах ожидаются снег с дождём, местами — туман и гололёд. Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит −3…+2 градуса, при прояснениях подморозит до — 8 градусов. В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до −3…+2 градусов.