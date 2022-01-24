Ростов-на-Дону, , 00:15 — REGNUM В Ростовской области 24 января сохранятся метель и гололедица, следует из прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ростовский гидрометцентр информирует о снегопаде в большинстве районов Дона. Местами прогнозируется метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В ночные и утренние часы ожидается туман, изморозь, на дорогах — гололедица. Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду.

Ночью столбики уличных термометров опустятся до −1…−6 градусов, при прояснениях — до — 11 градусов. Днём будет не теплее −1…−6 градусов.