Бразилиа, 24 января, 2022, 00:15 — ИА Регнум. 40-летний бразильский боец смешанного стиля Майкел Фалкан, выступавший в системах UFC и Bellator, был убит сегодня, 23 января, в Бразилии. Об этом сообщило издание MMA Fighting.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Сообщается, что на 40-летнего экс-бойца было совершено нападение, в результате которого Фалкан получил несколько ножевых ранений. Раненого доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Выступая в Bellator, Майкел Фалкан стал победителем шестого сезона в среднем весе, что позволило ему получить право на титульный бой против Александра Шлеменко. Однако, как мы знаем, в том матче бразилец был нокаутирован уже во втором раунде. В октябре 2021 года бразильский боец провел последнюю схватку под эгидой сербского промоушена SBC.