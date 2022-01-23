Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 00:03 — ИА Регнум. В течение 2021 года Азовское море размыло береговую линию Таганрогского залива в Ростовской области на 90 сантиметров. Об этом сообщил старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Хорошев.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Таганрогский залив

По его данным, в настоящее время расстояние от края обрыва до ранее установленной контрольной точки составляет 7,1 метра. Для сравнения: годом ранее это значение составляло 8 метров.

Учёный в интервью ГТРК «Дон-ТР» сообщил, что за последние полвека размыто 50 метров береговой линии. А это означает, что в ближайшие три-пять лет могут быть разрушены такие объекты, как знаменитая усадьба Лакиера, расположенная в посёлке Золотая Коса, и воинские мемориалы.

ИА REGNUM напоминает, что разрушению может подвергнуться площадь почти в 200 гектаров земель, что сопоставимо, к примеру, с площадью княжества Монако. Это часть Неклиновского и Азовского районов. Общий ущерб от разрушающих волн может составить около 150 млн рублей.