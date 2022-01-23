Канберра, , 23:56 — REGNUM Завтра, 24 января, российский теннисист и вторая ракетка турнира Даниил Медведев сыграет с американцем Максимом Кресси за выход в ¼ финала Australian Open.

Даниил Медведев Carine06

Встреча пройдет на арене «Маргаре Корт Арена» и начнется в 6:00 по московскому времени. На пути к 1/8 финала Даниил Медведев обыграл Генри Лааксонена (6:1, 6:4, 7:6), Ника Кирьоса (7:6, 6:4, 4:6, 6:2) и Ботик ван де Зандсхулп (6:4, 6:4, 6:2).

В четвертьфинале Australian Open победитель этой пары встретится с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Турнир Australian Open, входящий в категорию Grand Slam, проходит в период с 17 по 30 января. Место проведения — Мельбурн, Австрия. Призовой фонд турнира составляет 54 миллиона долларов.