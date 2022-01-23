Ростов-на-Дону, , 23:48 — REGNUM Более суток велись ремонтные работы на теплосети по улице 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону. Тепло начали подавать в жилые дома к вечеру 22 января, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Батарея ИА REGNUM

«В 20:00 мск 22 января ООО «Ростовские тепловые сети» завершили работы по устранению аварийной ситуации на тепловой сети. На время ремонтных работ потребители обеспечивались теплом по временной схеме», — уточнили в администрации.

ИА REGNUM напоминает, что авария случилась на подающем трубопроводе транзитной тепловой сети вечером 21 января. На месте происшествия работали две аварийные бригады в составе девяти человек и семи единиц техники.

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