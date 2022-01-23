Грозный, , 23:48 — REGNUM Супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева — Зарема Мусаева находится в спецприемнике. Об этом 23 января сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Камера СИЗО Richard Bistrong

«Мусаева на данный момент находится в спецприемнике в МВД РФ по Чеченской Республике за административное нарушение», — сказал он.

По его словам, после того, как женщину доставили на допрос, она «совершила нападение, оскорбляла параллельно сотрудника правоохранительных органов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы.

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