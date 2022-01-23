Минск, , 23:40 — REGNUM Доклинические испытания белорусской вакцины от COVID-19 планируется провести к лету 2022 года. Об этом заявила 23 января первый замминистра здравоохранения республики Елена Кроткова.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«К лету планируются доклинические испытания, и уже производственный выпуск — к сентябрю 2023 года», — сказала она в эфире телеканала ОНТ.

Прототип белорусской вакцины уже получен, есть лабораторный образец, уточнила Кроткова.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало января в Белоруссии более 3 млн 861 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19, еще более 4 млн 915 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины.

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