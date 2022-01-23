Таганрог, Ростовская область, , 23:37 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) в результате дорожной аварии пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент случился вечером 22 января на улице Транспортной. Водитель Daewoo Nexia, по предварительной информации, во время манёвра столкнулся со встречным Hyundai Sonata, который отбросило опору дорожного знака, светофор и металлическое ограждение. В аварии пострадали оба водителя.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.