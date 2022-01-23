Таганрог, Ростовская область, 23 января, 2022, 23:37 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) в результате дорожной аварии пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент случился вечером 22 января на улице Транспортной. Водитель Daewoo Nexia, по предварительной информации, во время манёвра столкнулся со встречным Hyundai Sonata, который отбросило опору дорожного знака, светофор и металлическое ограждение. В аварии пострадали оба водителя.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.