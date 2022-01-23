Сиэтл, США, , 23:35 — REGNUM Эдди Веддер, фронтмен американской гранж-группы Pearl Jam, рассказал, что для работы над своим следующим альбомом он объединился с продюсером Эндрю Уоттом. Об этом 23 января рассказал портал Music News.

Обложка альбома Ten группы Pearl Jam Официальный YouTube-канал группы Pearl Jam

Фронтмен группы попросил знаменитого продюсера, который работал над записями таких музыкантов, как Оззи Осборн, Лана Дель Рей (Элизабет Грант) и Майли Сайрус, принять участие в записи своего нового сольного альбома Earthlings и ожидает, что Эндрю Уотт также поможет Pearl Jam выпустить продолжение альбома Gigaton 2020 года.

Он сказал: «Я верю, что мы запишем альбом с Эндрю. Мы уже говорили об этом. Вы знаете, пандемия началась как раз в тот момент, когда мы отправлялись в тур с альбомом Gigaton. И у нас было запланировано много концертов».

«Я думаю, скоро мы вернёмся к записи, потому что теперь у нас есть здоровые амбиции сделать это. Мы будем работать быстро в течение года или двух, а затем, думаю, что мы немного замедлимся», — рассуждает Веддер. «У нас есть возможность играть лучше, чем когда-либо, но мы также знаем, чего хотим для поддержания здоровья группы, и хотим продолжать возвращаться к своему делу снова и снова».

В записи сольного альбома Веддера Earthlings приняли участие множество музыкальных легенд, в том числе Ринго Старр, Элтон Джон, Стиви Уандер, а также барабанщик Red Hot Chili Peppers Чед Смит и их бывший гитарист Джош Клингхоффер.