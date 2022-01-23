Вашингтон, 23 января, 2022, 23:18 — ИА Регнум. 30-летний канадский нападающий Эвандер Кейн может продолжить карьеру в «Вашингтоне», за который выступает Александр Овечкин. Об этом 23 января сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.

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«Еще одна команда, которая по крайней мере обсуждала и рассматривала приглашение Кейна, это «Вашингтон Кэпиталз». Решение еще не принято, контракт нет. Столичный клуб лишь изучает возможность подписания», — цитирует Фридмана издание The Score.

В прошлом сезоне Национальной Хоккейной Лиги Эвандер Кейн, выступая за «Сан-Хосе», принял участие в 56-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 22-мя заброшенными шайбами и 27-ю результативными передачами.

В составе молодежной сборной Канады по хоккею U20 Кейн становился победителем Молодежного Чемпионата Мира 2009 года.