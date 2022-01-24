Богота, 24 января 2022, 11:23 — REGNUM Второй министерский саммит Колумбии и Карибского сообщества по укреплению торговых, инвестиционных и культурных связей состоится 28 января в колумбийском городе Барранкилья. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Карикатура. Карибский бассейн
Карикатура. Карибский бассейн

Согласно сообщению министерства иностранных дел Колумбии, встреча пройдёт под председательством министра иностранных дел Марты Рамирес. В ней примут участие министры государств-членов Карибского сообщества. В данный торгово-экономический союз входят 15 стран карибского бассейна.

Вопросы, принятые к рассмотрению, затронут сотрудничество между странами в торговле, транспорте, образовании, культуре, спорте, энергетике, сельском хозяйстве, а также климатической повестке.

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