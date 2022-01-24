Богота, , 11:23 — REGNUM Второй министерский саммит Колумбии и Карибского сообщества по укреплению торговых, инвестиционных и культурных связей состоится 28 января в колумбийском городе Барранкилья. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Карикатура. Карибский бассейн

Согласно сообщению министерства иностранных дел Колумбии, встреча пройдёт под председательством министра иностранных дел Марты Рамирес. В ней примут участие министры государств-членов Карибского сообщества. В данный торгово-экономический союз входят 15 стран карибского бассейна.

Вопросы, принятые к рассмотрению, затронут сотрудничество между странами в торговле, транспорте, образовании, культуре, спорте, энергетике, сельском хозяйстве, а также климатической повестке.

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