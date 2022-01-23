Лос-Анджелес, США, 23 января, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Американский ритм-н-блюз исполнитель The Weeknd (Абель Тесфайе) возглавил список самых популярных исполнителей стримингового сервиса Spotify на текущий момент. Об этом 23 января сообщил портал Music News.

Официальный YouTube-канал The Weeknd The Weeknd в клипе на песню Sacrifice

The Weeknd побил рекорд, ранее установленный Джастином Бибером в минувшую субботу, 22 января, собрав 85,66 миллиона слушателей на потоковом сервисе, всего через несколько неделю после выпуска своего пятого студийного альбома Dawn FM. Предыдущий рекорд был установлен Джастином Бибером с чуть менее 84 миллионами месячных слушателей.

Между тем, The Weeknd недавно признал, что новый альбом Dawn FM станет частью будущей трилогии. Он сказал своим подписчикам в Твиттере: «Интересно… вы знали, что переживаете новую трилогию?» Неизвестно, какие именно альбомы будут составлять эту трилогию, однако фанаты уже выдвинули предположение, что в нее также войдет альбом 2020 года After Hours.

Новый альбом The Weeknd начинается со слов голливудской звезды Джима Керри, который играет роль радиоведущего, произнося: «Мы будем рядом, чтобы держать вас за руку и направлять вас через этот безболезненный переход»