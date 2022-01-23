Киев, 23 января, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Второй самолет с партией летального вооружения от США приземлился в Киеве. Об этом 23 января сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на странице в соцсети Twitter.

President.gov.ua Алексей Резников

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«Вторая птица в Киеве! — написал Резников. — Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США!».

Как передавало ИА REGNUM, 13 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что глава военного ведомства США Ллойд Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым по вопросам «продолжения усилий» по оказанию военной помощи Киеву.