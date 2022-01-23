Нью-Йорк, США, , 23:00 — REGNUM Американская соул и хип-хоп группа Fugees отменила свой воссоединительный тур в честь 25-летия второго альбома из-за пандемии. Об этом 23 января сообщил портал Pitchfork.

Фанаты на концерте Дарья Драй © ИА REGNUM

«Продолжающаяся пандемия коронавируса усложнила нам условия гастролей, и мы хотим быть уверенными, что наши фанаты и мы сами будем здоровы и в безопасности», — объяснило трио. «Изначально у нас была идея почтить и отпраздновать 25-летие The Score, но теперь мы видим, что, возможно, сейчас не стоит возвращаться к этой прошлой работе».

Fugees объявили о планах провести воссоединительный тур в сентябре. Группа рассчитывала дать концерты на территории США в ноябре и декабре 2021 года. Вскоре после этого группа перенесла тур на 2022 год, «чтобы обеспечить наилучшие шансы на то, что все города в туре будут полностью открыты, чтобы мы могли выступить для как можно большего числа поклонников».

Участники группы Лорин Хилл, Уайклеф Джин и Прас Мишель в итоге сыграли только одно воссоединительное шоу в Нью-Йорке.

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