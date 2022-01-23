Брюссель, , 23:00 — REGNUM В бельгийской столице Брюсселе в ходе беспорядков против санитарных ограничений пострадали не менее 15 человек. Об этом 23 января сообщили в управлении полиции центральной зоны города Брюссель-Иксель.

Протестующий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пострадали по меньшей мере 12 участников манифестации и трое полицейских», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в демонстрации против санитарных ограничений участвовали до 50 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 23 января, в Брюсселе на акции протеста против санитраных ограничений произошли столкновения протестующих с полицейским.

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