Богота, , 11:15 — REGNUM Четыре бронетранспортера колумбийской армии прибыли 23 января в департамент Араука для усиления войск, находящихся там для разрешения обострившегося в последние дни кризиса безопасности. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

FARC-EP. Колумбия Flickr

Как пояснил генерал армии Хорхе Мора, тяжёлая техника необходима для того, чтобы противостоять действующим в регионе вооружённым группам. Сухопутные войска патрулируют городские районы Арауки, автомагистрали, а также сельскую местность при поддержке авиации. За три недели 2022 года в регионе от действий вооружённых группировок погибло более 30 человек, а десятки семей были вынуждены бежать из своих домов.

Представитель Фонда Джоэля Сьеры по правам человека Соня Лопес заявила, что «милитаризация Арауки служит не для обеспечения безопасности населения, а для защиты интересов иностранного и национального капитала и нефтяной инфраструктуры».

«Если бы военные хотели бы решить гуманитарный кризис, они бы его давно решили», — считает правозащитница.

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