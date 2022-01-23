Лондон, 23 января, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Британская шугейз-группа My Bloody Valentine раскритиковала команду потокового сервиса Spotify за то, что они использовали в песнях «совершенно неправильные и оскорбительные» тексты. Об этом группа написала 21 января в своем Twitter-аккаунте.

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В ноябре прошлого года Spotify запустил в своем приложении функцию с транслированием текстов песен, но, похоже, легендарная шугейз-группа My Bloody Valentine осталась недовольна результатом работы сервиса. В своем твиттере коллектив обратился к потоковой платформе, написав: «Только что заметили, что Spotify разместил поддельные тексты для наших песен без нашего ведома. Эти тексты на самом деле совершенно неверны и оскорбительны для нас».

https://twitter.com/MBVofficial/status/1484292521329106944

Они добавили: «Мы не знаем, откуда они их взяли, возможно, с одного из этих дерьмовых сайтов с текстами песен в Интернете».