24 января 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 11:14 — REGNUM Заявление американского посольства в Киеве о том, что на Украину было доставлено 90,7 тонны летального вооружения в качестве первой партии новой военной помощи от США, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 января в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это у них, видите ли, «российская агрессия». США и Европа поставляет Украине вооружение, Россия возмущается, в ответ на это Запад называет возмущение России агрессией и совершает новые поставки вооружения на Украину. Удобно устроились!» — заметила Валентина Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что поставки летального вооружения на Украину не то что не ведут конфликт в сторону деэскалации, подобные действия могут привести лишь к повышению вероятности начала крупномасштабных военных действий.

«Какие кому ещё нужны доказательства того, что США накачивают Украину ради дальнейшей эскалации конфликта? Кому там нужен был мир? Кто там хотел отводить войска? Всё это чушь полная, блеф. И наши дипломаты это прекрасно знали, поэтому требовали от Америки письменных заверений, которые те, конечно же, заверять не стали», — написал Геннадий В.

Некоторые комментаторы призывают не беспокоиться из-за таких поставок, потому что США, скорее всего, сбывают своё неактуальное вооружение.

Помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Под видом военной помощи украинцам сбывают старьё, за которое удивительные исключительным отвалят большие деньги», — считает Галина Б.

Часть людей полагает, что такая «помощь» призвана в первую очередь позлить российскую сторону.

«Наверное, весь свой мусор им сбывают под видом помощи. Прям тройная выгода: очищают свою территорию от хлама, украинцы этому очень довольны, ведь их вооружают, ну и России между делом на нервах играют», — указывает Дилором А.

Ряд пользователей указывает на то, что западные страны за последнюю неделю так сильно накачали Украину оружием, что уже не знаешь, кто им там будет пользоваться, ведь количество украинцев строго ограничено.

«Интересно, а на Украине ещё место свободное есть? Уже столько вооружения туда доставили из разных стран, что поневоле возникает вопрос: где они это всё будут хранить?» — удивляется Edgard S.

Отдельные комментаторы отмечают, что США сделали всё, чтобы подготовить Украину к войне с Россией, осталось лишь дать киевским властям отмашку на кровопролитие.

Нагнетание ненависти Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну что ж, рабочая американская стратегия: разожгли ненависть к России, завезли оружие, а теперь всех своих эвакуируют, а украинцев на русских натравливают. Это так по-американски. Даже скучно как-то становится. Страшно такое говорить, когда речь идёт о жизни десятков тысяч человек», — отмечает Наталия М.

Нашлись и те, кто убеждены, что США толкают Украину ни к чему-нибудь, а именно что к войне, и, к сожалению, к этому всё, судя по всему, и идёт.

«Вот так и начинается война! Какая к чёрту «российская агрессия»?! Киев попробует отвоевать Донбасс силой, там подключается Россия, к ним ко всем НАТО, и понеслась!» — пишет Андрей Ш.

«Ну что же, значит, будет война. Не зря же они столько тонн этого орудия для убийства привезли. А те, кто радуется, будем посмотреть, когда это начнётся. И не говорите потом, что вас не предупреждали!» — предостерегает Александр З.

Напомним, 22 января американское посольство в Киеве опубликовало сообщение в Twitter о том, что на Украину было доставлено 90,7 тонны летального вооружения в качестве первой партии новой военной помощи от США.