Москва, 23 января 2022, 22:44 — REGNUM Следственный комитет России подготовит предложения по совершенствованию законодательства на фоне участившихся случаев нападения бродячих собак на людей, соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
Kremlin.ru

Как уточнили в ведомстве, в соответствующих предложениях должны быть учтены эффективные и практически реализуемые меры предупреждения подобных трагедий.

Также пресс-служба СКР указала на возможное усиление ответственности должностных лиц вплоть до уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 января в правоохранительные органы села Домна Читинского района Забайкальского края поступило сообщение об исчезновении семилетней девочки. Вскоре тело ребенка было найдено на одном из пустырей — девочку загрызли бездомные собаки. Было возбуждено уголовное дело.

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