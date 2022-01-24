Кито, 24 января 2022, 11:13 — REGNUM Эквадор представил 23 января проект водоснабжения и водоотведения, реализация которого запланирована за счёт кредита от Европейского инвестиционного банка на сумму 100 миллионов долларов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гуаякиль, Эквадор, 2012 год
Гуаякиль, Эквадор, 2012 год
Мария Плотникова © ИА REGNUM

Кредит будет использован для модернизации структуры водоснабжения, а также строительства предприятий по очистке сточных вод. Как сообщает Банк развития Эквадора, который и станет сотрудничать с Европейским банком по данному вопросу, Кито также частично вложится в системы сбора сточных и дождевых вод в прибрежных районах, что должно сократить вынос пластика в Тихий океан.

Модернизация поддержит реализацию проекта «Чистый океан», а также приведёт к значительному сохранению энергии за счёт уменьшения потерь воды в городских сетях. Кроме того, к сетям водоснабжения и канализации удастся дополнительно подключить хозяйства более 500 тысяч эквадорцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Эквадор планирует увеличить добычу газа и нефти