Кито, , 11:13 — REGNUM Эквадор представил 23 января проект водоснабжения и водоотведения, реализация которого запланирована за счёт кредита от Европейского инвестиционного банка на сумму 100 миллионов долларов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гуаякиль, Эквадор, 2012 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

Кредит будет использован для модернизации структуры водоснабжения, а также строительства предприятий по очистке сточных вод. Как сообщает Банк развития Эквадора, который и станет сотрудничать с Европейским банком по данному вопросу, Кито также частично вложится в системы сбора сточных и дождевых вод в прибрежных районах, что должно сократить вынос пластика в Тихий океан.

Модернизация поддержит реализацию проекта «Чистый океан», а также приведёт к значительному сохранению энергии за счёт уменьшения потерь воды в городских сетях. Кроме того, к сетям водоснабжения и канализации удастся дополнительно подключить хозяйства более 500 тысяч эквадорцев.

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