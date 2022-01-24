Кито, 24 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Эквадор представил 23 января проект водоснабжения и водоотведения, реализация которого запланирована за счёт кредита от Европейского инвестиционного банка на сумму 100 миллионов долларов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Гуаякиль, Эквадор, 2012 год

Кредит будет использован для модернизации структуры водоснабжения, а также строительства предприятий по очистке сточных вод. Как сообщает Банк развития Эквадора, который и станет сотрудничать с Европейским банком по данному вопросу, Кито также частично вложится в системы сбора сточных и дождевых вод в прибрежных районах, что должно сократить вынос пластика в Тихий океан.

Модернизация поддержит реализацию проекта «Чистый океан», а также приведёт к значительному сохранению энергии за счёт уменьшения потерь воды в городских сетях. Кроме того, к сетям водоснабжения и канализации удастся дополнительно подключить хозяйства более 500 тысяч эквадорцев.